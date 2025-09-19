 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Stellantis +4,5% et refranchit les 8,8E
information fournie par Zonebourse 19/09/2025 à 10:55

Stellantis progresse de +4,5% et refranchit les 8,7E (résistance du 22 août) et les 8,8E, ce qui devrait déboucher sur le test des 9E (résistance du 10 juillet, ex-'gap' du 11 juin) puis des 9,8E en cas de franchissement (test de la résistance de la mi-mai).

Valeurs associées

STELLANTIS
8,730 EUR MIL +3,93%
