Stellandis: rebondit sur ses planchers du 11/22 avril (7,7E) information fournie par Cercle Finance • 23/07/2025 à 10:15









(CercleFinance.com) -Stellantis a rebondi lundi 21 juillet sur ses planchers des 11 et 22 avril (7,7E) et repasse au-dessus des 8E (plancher du 26 juin) puis revient au contact du 'gap' des8,497E du 15 juillet.

Restera ensuite à refranchir la résistance oblique des 8,75E (issue des précédents zéniths à 9,8E (14 mai) et 9E (du 10 juillet).





Valeurs associées STELLANTIS 8,424 EUR MIL +6,89%