Stef : un bénéfice net en recul de 18% en 2024

AOF - EN SAVOIR PLUS

"L'année sera caractérisée par l'entrée dans la deuxième phase de son plan stratégique ainsi que par une accélération de l'intégration opérationnelle et culturelle des dernières sociétés acquises", indique la direction.

(AOF) - Stef, spécialiste des services de transport et de logistique dédié aux produits alimentaires sous température contrôlée, a dévoilé un résultat net part du groupe de 157,2 millions d'euros de 2024 en retrait de 18%. L'Ebit s'inscrit en baisse de 9,7% à 228,4 millions d'euros. La marge opérationnelle se tasse à 4,8% après 5,7% en 2023. Le chiffre d'affaires ressort en croissance de 8,1% à 4,44 milliards d'euros dont 1,79 milliards d'euros pour l'activité internationale et 2,39 milliards d'euros pour l'activité en France.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.