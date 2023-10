Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

STEF: se renforce en Belgique via l'acquisition de TransWest information fournie par Cercle Finance • 09/10/2023 à 18:18

(CercleFinance.com) - Le Groupe STEF annonce la signature d'un accord concernant l'acquisition de la société TransWest, spécialisée dans les services de transport et de logistique de produits alimentaires frais en Belgique.



Ce projet permettra de proposer une nouvelle offre créatrice de valeur pour la supply chain des clients belges et internationaux de chacune des entreprises, estime STEF.



TransWest compte plus de 200 collaborateurs et dispose d'un parc de 250 véhicules.



'Ce rapprochement [...] permet à STEF Belgique d'étendre sa palette de services pour mieux répondre aux besoins de ses clients dans le domaine du surgelé et des flux internationaux et répond parfaitement à notre positionnement commun de pure player de la supply chain alimentaire', a commenté Christophe Gorin, Directeur général Europe du Nord du Groupe STEF.



La finalisation de l'acquisition est prévue pour fin octobre 2023.