Stef: résultat net part du groupe de 157,2 ME en 2024 information fournie par Cercle Finance • 13/03/2025 à 18:09









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce un chiffre d'affaires de 4 442,1 ME, en croissance 8,1% sur l'exercice 2024.



Les activités en France affichent un chiffre d'affaires stable à 2 398 ME et un taux de marge global en baisse. Les activités à l'international réalisent un chiffre d'affaires en croissance, à 1 798 ME, du fait des dernières acquisitions.



Le résultat opérationnel (EBIT) s'inscrit en baisse de 9,7% à 228,4 ME et le résultat net, part du groupe ressort aussi en baisse à 157,2 ME en 2024 (contre 191,6 ME en 2023).



'L'année sera caractérisée par l'entrée dans la deuxième phase de son plan stratégique ainsi que par une accélération de l'intégration opérationnelle et culturelle des dernières sociétés acquises' indique la direction.





