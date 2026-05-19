STEF remanie sa direction France avec cinq nominations

Le spécialiste des services de transport et de logistique dédié aux produits alimentaires sous température contrôlée a annoncé cinq nominations au sein de son équipe de direction France, effectives depuis début mai, dans le cadre de l'évolution de sa gouvernance après l'arrivée de Damien Chapotot comme directeur général opérationnel France.

Fabrice Carré prend la tête de la business unit Flux frais, après avoir dirigé les activités du groupe au Portugal puis en Espagne.

Catherine Gagneraud est nommée directrice de la business unit GMS, où elle évoluait depuis 2011 dans des fonctions opérationnelles et de transformation.

Laurent Garnier devient directeur de la business unit Surgelés, après un parcours de plus de vingt-cinq ans au sein du groupe, notamment dans la GMS et les activités italiennes.

Céline Vidili est nommée directrice des ressources humaines France, avec un périmètre élargi à l'ensemble des activités transport et logistique.

Enfin, Franck Glasset prend la direction commerciale France afin de piloter l'action commerciale de toutes les activités transport et logistique du groupe. Ancien du groupe Savencia, il avait rejoint STEF en 2018.

Peu après 16h30, le titre progressait de 1,04%.