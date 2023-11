Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stef: réception d'un premier porteur 100% électrique information fournie par Cercle Finance • 22/11/2023 à 16:29









(CercleFinance.com) - Stef, un spécialiste de la logistique du froid, a annoncé mercredi avoir pris livraison auprès du constructeur de poids lourds suédois Scania d'un véhicule électrique à batteries.



Ce camion, le premier porteur 100 % électrique acquis par le groupe, a été réceptionné par les équipes du site de Metz, qui prévoient de le tester dans deux cas d'usage, à savoir la ramasse et la distribution.



Dans un communiqué, le fournisseur de services de transport et de logistique dédiés aux produits alimentaires précise que l'autonomie du véhicule a joué un rôle important dans l'acquisition, sachant que le froid doit être généré à partir des batteries du camion.



Stef rappelle qu'il s'est engagé depuis 2021 dans un processus de transition énergétique formalisé par sa démarche climat 'Moving Green' qui vise à réduire de 30% les émissions de gaz à effet de serre de ses véhicules d'ici à 2030.



Il prévoit par ailleurs d'alimenter ses bâtiments avec des énergies 100% bas carbone d'ici 2025.





