STEF réalise un résultat net part du groupe de 84,3 MEUR en 2025
Les activités en France affichent un chiffre d'affaires en hausse à 2 458,6 MEUR ( 2,5% par rapport à 2024) et un résultat opérationnel stable par rapport à 2024. Les activités à l'international enregistrent un chiffre d'affaires en progression à 1 973,6 MEUR ( 9,7% par rapport à 2024).
Le résultat net part du groupe s'établit à 84,3 MEUR, soit une diminution de 73 MEUR par rapport à 2024. "Il est impacté par la charge d'impôt de l'exercice en progression malgré une base plus faible qu'en 2024 avec notamment l'effet de la surtaxe d'IS en France (11,8 MEUR) et la non-déductibilité de la charge relative au contrôle fiscal en Italie (9,9 MEUR)" explique le groupe.
"A partir de mai 2026, une nouvelle gouvernance sera mise en place où le Président-directeur général sera accompagné par deux Directeurs généraux opérationnels, l'un pour la France l'autre pour l'International. Ils travailleront activement à la définition du prochain plan stratégique 2027-2031, pour s'adapter aux évolutions du marché et consolider les positions de STEF sur le long terme" annonce la direction.
