Stef: progression de près de 6% du CA trimestriel

(CercleFinance.com) - Le spécialiste de la logistique du froid Stef annonce un chiffre d'affaires de 1,14 milliard d'euros pour le premier trimestre 2024, en progression de 5,7% (+0,7% à périmètre constant), soutenue par les dernières opérations de croissance externe.



Les activités internationales tirent la croissance et représentent pour la première fois plus de 40% du total (hors ventes de marchandises pour l'activité Foodservice), alors que le contexte de consommation alimentaire morose continue d'impacter les activités en France.





Valeurs associées STEF Euronext Paris -0.45%