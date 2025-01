Stef: progression de 8% du CA en 2024 information fournie par Cercle Finance • 24/01/2025 à 07:30









(CercleFinance.com) - Stef affiche un chiffre d'affaires cumulé pour l'année 2024 de 4,8 milliards d'euros, en hausse de 8,1% (+2,8% à périmètre constant), dont près de 1,26 milliard au titre du quatrième trimestre, en progression de 8,8% (+3,4% à périmètre constant).



'La contribution des sociétés acquises en 2024 tire fortement la croissance des activités internationales', précise le groupe de transport et de logistique, ajoutant toutefois que 'la consommation alimentaire au ralenti en Europe impacte le CA du quatrième trimestre'.





