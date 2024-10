Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Stef: progression de 10% du CA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 18/10/2024 à 09:10









(CercleFinance.com) - Stef affiche un chiffre d'affaires en progression de 10% à près de 1,22 milliard d'euros pour le troisième trimestre 2024, grâce à de la croissance externe pour plus de la moitié de cette progression (+4,4% à périmètre constant).



'Dans un environnement de consommation alimentaire toujours morose en France, le chiffre d'affaires progresse par rapport à une base du troisième trimestre 2023 peu favorable', souligne le groupe de transport et de logistique du froid.



Pour le dernier trimestre de l'année, Stef restera vigilant à l'évolution des différents indicateurs économiques dans tous ses pays d'implantation, et se dit 'particulièrement attentif à l'évolution de la pression fiscale en France et à ses conséquences associées'.





Valeurs associées STEF 131,60 EUR Euronext Paris -0,75%