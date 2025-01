Stef: la répartition du capital évolue entre SELF et UEF information fournie par Cercle Finance • 10/01/2025 à 13:00









(CercleFinance.com) - L'Autorité des marchés financiers fait savoir que le 27 décembre 2024, la société Union Economique et Financière (UEF), a déclaré avoir franchi individuellement en hausse, les seuils de 10% du capital et des droits de vote et 15% des droits de vote de Stef et détenir 13,82% du capital et 15,46% des droits de vote de cette société.



Par ailleurs, à la même date, Société Européenne de Logistique du Froid (SELF), a déclaré avoir franchi individuellement en baisse les seuils de 5% du capital et des droits de vote et ne détenir plus aucune action STEF.



Ce franchissement de seuil résulte d'une transmission universelle du patrimoine de la société SELF à la société UEF.





Valeurs associées STEF 131,00 EUR Euronext Paris +0,31%