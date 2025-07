Stef: hausse du CA de 7,7% au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 17/07/2025 à 18:27









(Zonebourse.com) - Le groupe Stef publie un chiffre d'affaires de 1276,8 ME au titre du 2e trimestre 2025, en hausse de 7,7% en publié et de +5,3% à périmètre constant.



Dans le détail, et en données publiées, l'activité progresse de 2,5% en France (à 611 ME). Le groupe évoque des baisses de volumes dans un contexte de faible consommation alimentaire ainsi que la morosité du marché de l'activité Surgelés.



A l'international, l'activité progresse de 11,2% à 489 ME, aidée par l'Italie ' qui repart en croissance après un 1er trimestre atone ', une Espagne en ' forte dynamique de développement ' ou encore le Royaume-Uni qui ' résiste à la morosité '.

Enfin la catégorie 'Autre' progresse de 18%, à 176 ME.



Le chiffre d'affaires cumulé pour le premier semestre 2025 s'élève ainsi à 2 474,1 ME contre 2 325,2 ME pour le premier semestre 2024, soit une hausse de 6,4% (+4% à périmètre constant).





Valeurs associées STEF 131,0000 EUR Euronext Paris +0,77%