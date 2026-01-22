STEF franchit le cap des 5 milliards d'euros de CA avec un an d'avance
information fournie par Zonebourse 22/01/2026 à 18:09
Sur le quatrième trimestre 2025, les revenus du groupe s'élèvent à 1 347 MEUR, en progression de 7,1% en publié et de 5,4% en comparable.
Dans le détail, l'activité affiche une croissance de 3,9% dans l'Hexagone (en publié et en comparable) à 643 MEUR. C'est à l'international que la progression est la plus marquée avec un chiffre d'affaires de 518 MEUR, en hausse de 9,7% ( 5,2% en comparable).
Cette dynamique est largement alimentée par la croissance externe, notamment en Suisse où le chiffre d'affaires a doublé suite à l'acquisition de Christian Cavegn AG, laquelle a contribué à hauteur de 20 MEUR sur le trimestre. A l'inverse, les Pays-Bas subissent une "dégradation marquée" après la perte d'un client retail durant l'été.
Parallèlement à ces résultats, STEF annonce une évolution de sa gouvernance. Un nouveau modèle s'articulera autour du Président-directeur général et de deux Directeurs généraux opérationnels. Cette organisation sera effective le 23 avril 2026, date à laquelle Marc Vettard, Directeur général délégué, fera valoir ses droits à la retraite.
La prochaine publication financière, portant sur les résultats annuels 2025 complets, est fixée au 12 mars 2026 après la clôture de la bourse.
Valeurs associées
|125,4000 EUR
|Euronext Paris
|+1,13%
A lire aussi
-
La piste intrafamiliale est privilégiée à Nice au lendemain de l'assassinat d'une jeune femme dans une voiture devant son bébé, un acte "barbare", selon les candidats aux municipales, qui a conduit plusieurs d'entre eux à suspendre leur campagne jusqu'à dimanche. ... Lire la suite
-
Tesla en hausse après que Musk a déclaré qu'elle a commencé des trajets en robotaxi à Austin sans moniteurs de sécurité
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour) 22 janvier - ** Les actions de Tesla TSLA.O augmentent de 3,6 % à 447,07 ... Lire la suite
-
Le chef des Gardiens de la Révolution d'Iran a averti jeudi Washington que ses forces avaient "le doigt sur la gâchette" après plusieurs semaines de manifestations et de répression en Iran, Donald Trump jugeant lui que Téhéran était disposé "à parler". Devant le ... Lire la suite
-
Alors que des affrontements se poursuivent dans la région voisine du Kordofan, le Premier ministre soudanais a annoncé le retour du gouvernement pro-armée dans la capitale après près de trois années d'exil. Un retour qui veut marquer le début de la reconstruction ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer