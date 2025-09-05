 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 674,78
-0,31%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Stef en mauvaise posture après ses semestriels
information fournie par AOF 05/09/2025 à 16:45

(AOF) - Plus fort repli du marché SRD, Stef dévisse de 6,45% à 121,80 euros. Le spécialiste des services de transport et de logistique dédié aux produits alimentaires sous température contrôlée a fait état de résultats semestriels dégradés. Le résultat net part du groupe s'est replié de 76,7%, à 15,8 millions d'euros. Le résultat opérationnel a reculé de 47,6%, à 55,9 millions d'euros. Seule éclaircie : le chiffre d'affaires est ressortie en hausse de 6,4%, à 2,47 milliards d'euros.

Pour TP Icap Midcap, qui maintient sa recommandation Conserver sur le titre, "l'exercice 2025 s'annonce déjà compromis et il faudra être patient avant d'envisager un rebond du titre".

"Notre activité est bien orientée sur ce premier semestre, mais les résultats sont impactés par trois événements exceptionnels défavorables : une régularisation exceptionnelle de TVA en Italie, le renforcement de la pression fiscale en France et les coûts d'intégration des dernières acquisitions au Benelux ", a déclaré Stanislas Lemor, PDG du groupe".

Le free cash flow est toujours négatif à 24,5 millions d'euros, contre - 94,5 millions d'euros au premier semestre 2024.

"Le groupe reste pleinement aligné sur son plan stratégique 2022-2026, avec l'ambition inchangée d'être le leader du secteur dans tous ses pays d'implantation et d'atteindre 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires à fin 2026 ", a expliqué le spécialiste du transport et de la logistique dédié aux produits alimentaires sous température contrôlée, au sujet de ses perspectives.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

STEF
120,0000 EUR Euronext Paris -7,83%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 05/09/2025 à 16:45:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank