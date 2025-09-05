Stef en mauvaise posture après ses semestriels

(AOF) - Plus fort repli du marché SRD, Stef dévisse de 6,45% à 121,80 euros. Le spécialiste des services de transport et de logistique dédié aux produits alimentaires sous température contrôlée a fait état de résultats semestriels dégradés. Le résultat net part du groupe s'est replié de 76,7%, à 15,8 millions d'euros. Le résultat opérationnel a reculé de 47,6%, à 55,9 millions d'euros. Seule éclaircie : le chiffre d'affaires est ressortie en hausse de 6,4%, à 2,47 milliards d'euros.
Pour TP Icap Midcap, qui maintient sa recommandation Conserver sur le titre, "l'exercice 2025 s'annonce déjà compromis et il faudra être patient avant d'envisager un rebond du titre".
"Notre activité est bien orientée sur ce premier semestre, mais les résultats sont impactés par trois événements exceptionnels défavorables : une régularisation exceptionnelle de TVA en Italie, le renforcement de la pression fiscale en France et les coûts d'intégration des dernières acquisitions au Benelux ", a déclaré Stanislas Lemor, PDG du groupe".
Le free cash flow est toujours négatif à 24,5 millions d'euros, contre - 94,5 millions d'euros au premier semestre 2024.
"Le groupe reste pleinement aligné sur son plan stratégique 2022-2026, avec l'ambition inchangée d'être le leader du secteur dans tous ses pays d'implantation et d'atteindre 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires à fin 2026 ", a expliqué le spécialiste du transport et de la logistique dédié aux produits alimentaires sous température contrôlée, au sujet de ses perspectives.
