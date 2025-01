Stef en croissance trimestrielle de 8,8%

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les activités GMS, Foodservice et Frais Supply Chain affichent pour leur part toujours une "bonne dynamique" grâce au développement de nouveaux dossiers remportés cette année, tandis que l'activité Foodservice "peut désormais tirer le meilleur parti de son dense réseau de sites répartis sur l'ensemble du territoire".

L'activité Surgelés souffre également d'un marché atone, impactant "particulièrement ses activités de transport associées et le taux de remplissage de ses entrepôts".

A l'échelle de la France et à l'instar de l'ensemble de l'année, les volumes traités par les activités Flux Frais et Seafood "continuent d'être impactés par la faiblesse de la consommation alimentaire", qui s'est "particulièrement manifestée lors des fêtes de fin d'année".

(AOF) - Stef affiche un chiffre d’affaires au quatrième trimestre en progression de 8,8% (+3,4% à périmètre constant) à 1,25 milliard d'euros "dans un environnement contrasté". Le spécialiste des services de transport et de logistique dédié aux produits alimentaires sous température contrôlée, souligne que la contribution des sociétés acquises en 2024" tire fortement la croissance des activités internationales", alors que la consommation alimentaire "au ralenti" en Europe impacte l'activité du groupe.

