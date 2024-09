Stef : des résultats trimestriels dégradés

(AOF) - Stef a fait état de résultats en baisse pour le premier semestre 2024. Le spécialiste des services de transport et de logistique dédiés aux produits alimentaires sous température contrôlé invoque une consommation alimentaire toujours atone en Europe et souligne la forte volatilité des activités d’un mois sur l’autre. Le résultat net part du groupe a chuté de 28,3% sur un an à 68 millions d’euros, malgré un chiffre d’affaires en progression de 6,7% à 2,32 milliards d’euros. Le free cash flow est négatif de 94,5 millions d'euros.

"L'endettement net du groupe est passé de 1 à 1,3 milliard d'euros lié à sa stratégie d'investissements (croissance externe, immobilier, véhicules) qui lui permet de consolider son leadership sur ses marchés" se justifie Stef dans son communiqué,soulignant que ce flux d'investissement est "accompagné d'une base de comparaison extrêmement élevée, du fait de la cession de La Méridionale en 2023".

Dans un environnement économique toujours incertain, le groupe "reste confiant dans la solidité de son modèle de création de valeur" et "entend poursuivre une politique d'investissements ciblée, avec une vigilance particulière sur les investissements en matière de transition énergétique". Il annonce également "la transformation de son service client".

