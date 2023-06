Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stef: des piles à hydrogène pour deux entrepôts information fournie par Cercle Finance • 14/06/2023 à 15:00









(CercleFinance.com) - Le groupe de logistique Stef annonce que Plug Power fournira à Blue Enerfreeze, sa filiale énergétique, un écosystème complet d'hydrogène vert pour alimenter deux grands entrepôts de stockage frigorifique situés près de Paris et de Madrid.



Les deux sites, qui seront convertis à la technologie de pile à combustible hydrogène, seront opérationnels au premier trimestre 2024. Stef et Plug prévoient d'étendre l'utilisation des piles à combustible dans plus de 100 centres de distribution en Europe.



'Le remplacement des batteries au plomb par les piles à hydrogène de Plug devrait améliorer considérablement la productivité des chariots élévateurs de Stef en leur fournissant des capacités optimales tout au long de leur cycle de travail', explique-t-il.





