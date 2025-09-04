Stef confirme son objectif de viser 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires à fin 2026

(AOF) - Au premier semestre, Stef a généré un chiffre d'affaires de 2,47 milliards d'euros, soit une hausse de 6,4%. " Notre activité est bien orientée sur ce premier semestre, mais les résultats sont impactés par trois évènements exceptionnels défavorables : une régularisation exceptionnelle de TVA en Italie, le renforcement de la pression fiscale en France et les coûts d’intégration des dernières acquisitions au Benelux ", a déclaré Stanislas Lemor, PDG du groupe. Le résultat opérationnel a reculé de 47,6% à 55,9 millions d'euros sur cette période.

Le résultat net part du groupe s'est replié sur ce semestre de 76,7% à 15,8 millions d'euros. Le free cash flow est toujours négatif à 24,5 millions d'euros contre - 94,5 millions d'euros au premier semestre 2024.

" Le groupe reste pleinement aligné sur son plan stratégique 2022-2026, avec l'ambition inchangée d'être le leader du secteur dans tous ses pays d'implantation et d'atteindre 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires à fin 2026 ", a expliqué le spécialiste du transport et de la logistique dédié aux produits alimentaires sous température contrôlée, au sujet de ses perspectives.

