Stef confirme son objectif de viser 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires à fin 2026
information fournie par AOF 04/09/2025 à 18:14

(AOF) - Au premier semestre, Stef a généré un chiffre d'affaires de 2,47 milliards d'euros, soit une hausse de 6,4%. " Notre activité est bien orientée sur ce premier semestre, mais les résultats sont impactés par trois évènements exceptionnels défavorables : une régularisation exceptionnelle de TVA en Italie, le renforcement de la pression fiscale en France et les coûts d’intégration des dernières acquisitions au Benelux ", a déclaré Stanislas Lemor, PDG du groupe. Le résultat opérationnel a reculé de 47,6% à 55,9 millions d'euros sur cette période.

Le résultat net part du groupe s'est replié sur ce semestre de 76,7% à 15,8 millions d'euros. Le free cash flow est toujours négatif à 24,5 millions d'euros contre - 94,5 millions d'euros au premier semestre 2024.

" Le groupe reste pleinement aligné sur son plan stratégique 2022-2026, avec l'ambition inchangée d'être le leader du secteur dans tous ses pays d'implantation et d'atteindre 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires à fin 2026 ", a expliqué le spécialiste du transport et de la logistique dédié aux produits alimentaires sous température contrôlée, au sujet de ses perspectives.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

1 commentaire

  • 18:24

    la pression fiscale en Italie c'est connu et tout le monde dont Id logistic y a droit ,les couts d'intégration c'est tout a fait logique et normal , pour ID le développement au Canada va peser pour un bon bout de temps il faudra ètre agile chez STEF pour lisser dans le temps le plus rapidement possible ,
    le réel soucis est français c'est brouillard pour toutes nos sociétés , il n'y a qu'a regardé la cote Thermador par exemple

