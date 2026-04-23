STEF affiche 1,27 milliard € de chiffre d’affaires au T1, en hausse de 6 %

* STEF a publié chiffre d’affaires T1 2026 à 1 269,4 M€, en hausse de 6% sur un an. * Croissance à données comparables de 4,5% au T1. * STEF France a réalisé 592,2 M€ au T1, progression de 2,1%. * STEF International a atteint 502,5 M€, hausse de 8,2% ; croissance comparable de 4,4% ; International représente 46% du chiffre d’affaires.

* Acquisition Christian Cavegn AG (Suisse) a généré 19,5 M€ au T1, contribution de 27% à la progression du chiffre d’affaires du groupe. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. STEF SA published the original content used to generate this news brief on April 23, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

(C) Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT) Original Document: https://docs.publicnow.com/FBACD02BE2D9A7FD66B91A4EED3512A265FCEAF0