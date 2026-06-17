Steel Dynamics prévoit une perte de 16 millions de dollars liée à des dépréciations d'actifs ; son cours de bourse recule

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Steel Dynamics STLD.O prévoit de subir une perte de 16 millions de dollars liée à des dépréciations d'actifs dans le cadre du déménagement prévu d'une usine de recyclage d'aluminium, a-t-elle annoncé mercredi.

L'action de la société a reculé de 3% en séance prolongée.

* La société prévoit un bénéfice par action compris entre 3,51 et 3,55 dollars pour le deuxième trimestre.

* Les importations d'acier aux États-Unis sont restées proches de leurs plus bas niveaux depuis plusieurs années en raison des droits de douane et d'autres mesures commerciales, tandis que la relocalisation de la production manufacturière et le passage à des chaînes d'approvisionnement régionales ont continué à soutenir la demande.

* La société a indiqué que les résultats du deuxième trimestre de ses activités de transformation de l’acier devraient être légèrement inférieurs à ceux du trimestre précédent, la hausse des expéditions et la stabilité des prix étant contrebalancées par l’augmentation des coûts des matières premières.

* L’activité de transformation de l’acier consiste à transformer l’acier en produits finis destinés à la construction et à l’industrie, ce qui génère des revenus en aval à plus forte valeur ajoutée, mais expose l’entreprise aux coûts des matières premières et aux cycles de la demande.

* Le bénéfice par action de la société, basée à Fort Wayne, dans l’Indiana, s’est établi à 2,78 dollars au premier trimestre, contre 1,44 dollar un an plus tôt.

* La société prévoit de publier ses résultats du deuxième trimestre le 20 juillet.