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Steel Dynamics en baisse après la publication de ses prévisions de résultats pour le deuxième trimestre
information fournie par Reuters 17/06/2026 à 23:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 juin - ** L'action Steel Dynamics STLD.O recule de 3,8% à 260,01 dollars en séance prolongée

** Le sidérurgiste américain prévoit un bénéfice par action compris entre 3,51 et 3,55 dollars pour le deuxième trimestre

** Il précise que ces résultats du deuxième trimestre incluent une perte de 16 millions de dollars liée à des dépréciations d’actifs résultant du transfert d’un centre de production de brames d’aluminium recyclé, initialement prévu en Arizona, vers Columbus, dans le Mississippi

** Il ajoute que les résultats de l’activité de fabrication d’acier devraient être légèrement inférieurs à ceux du premier trimestre, la hausse des coûts des matières premières sidérurgiques venant contrebalancer la progression des expéditions et la stabilité des prix

** Le carnet de commandes de la division de fabrication est en hausse d’environ 40% par rapport à l’année précédente et s’étend jusqu’en 2027 - STLD

** À la clôture d’hier, le titre STLD affichait une hausse de 59,4% depuis le début de l’année

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