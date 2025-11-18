Sté Générale : ricoche de nouveau sous la barre des 59E
information fournie par Zonebourse 18/11/2025 à 11:27
En cas d'enfoncement des 54,5E (MM100) et 52,9E, Sté Générale pourrait aller chercher la MM200 qui gravite vers 49E puis 47E (plancher du 23 juin).
Valeurs associées
|56,2800 EUR
|Euronext Paris
|-3,20%
BOURSORAMA est une filiale à 100% de Société Générale
