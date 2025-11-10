Sté Générale : refranchit le cap des 56,7E
10/11/2025
En cas de pullback ultérieur, surveiller le comportement des cours -et les volumes- à l'approche du support oblique des 53,5E.
Valeurs associées
|56,5200 EUR
|Euronext Paris
|+3,44%
BOURSORAMA est une filiale à 100% de Société Générale
