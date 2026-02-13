 Aller au contenu principal
Sté Générale : la cassure des 69E est confirmée
information fournie par Zonebourse 13/02/2026 à 15:08

Sté Générale poursuit la consolidation amorcée sous 77E le 4 février se poursuit et la cassure du support crucial des 69E est confirmée et se dirige vers le comblement du "gap" des 65,04E du 16 décembre.
Le prochain objectif serait le comblement du "gap" des 61,26E du 4 décembre, puis la MM200 qui gravite vers 57E.

SOCIETE GENERALE
66,1000 EUR Euronext Paris -6,27%
BOURSORAMA est une filiale à 100% de Société Générale

