Sté Générale : "gap" sous 75,46E, pourrait viser 70,19 EUR

Avec la soudaine flambée du pétrole de 10% vers 78,5$ en 72H, les taux se dégradent (le Bund s'envole au-delà des 3,00%) et Sté Générale ouvre un "gap" sous 75,46E : le titre qui s'enfonce sous 71,25E (au plus bas depuis le 12 juin) pourrait viser 70,19E, c'est à dire combler le "gap" du 11 juin (un niveau qui coïncide avec la MM100).

Le prochain objectif pourrait être le test de la MM200 qui gravite vers 66,5E (ex plancher de la mi-mai).