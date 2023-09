Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sté Générale : enfonce brutalement les 25E information fournie par Cercle Finance • 18/09/2023 à 09:43









(CercleFinance.com) - Sté Générale enfonce brutalement les 25E suite à la présentation de sa nouvelle feuille de route : les investisseurs sanctionnent le possible abaissement du taux de redistribution des profits ainsi que la volonté de privilégier les rachats de titres plutôt le versement de dividendes... mais aussi des prévision de hausse des revenus de seulement 0 à 0,2% d'ici 2026.

Sté Générale ouvre un 'gap' sous 26,2E aussitôt après avoir retracé le zénith 26,5/26,6% des 28,029 et 30 août en intraday.

Le titre dessine donc l'ébauche d'un 'M' baissier géométriquement parfait, confirmé par la franche cassure de la base du 'M' sous 25,28E.

Le 1er objectif se situe donc à 24E, l'ex-plancher du 21 juillet et 2 août.





