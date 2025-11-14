 Aller au contenu principal
Sté Générale : ébauche de triple-top sous 59,2/59,4E
information fournie par Zonebourse 14/11/2025 à 12:58

Sté Générale ébauche un triple-top sous 59,2/59,4 (le plafonnement du 13 novembre s'ajoute à l'ex-double-sommet historique des 15 août et 15 septembre), un obstacle majeur s'il en est.
En cas de pullback ultérieur, surveiller le comportement des cours -et les volumes- à l'approche du support oblique des 54E: une cassure précéderait le comblement du 'gap' des 53,16E du 23 juillet, puis un test du support des 47E du 23 juin.

