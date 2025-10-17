 Aller au contenu principal
Sté Générale : brusque pullback de -5% vers 53,7E
information fournie par Zonebourse 17/10/2025 à 10:01

Plombé par le plongeon des banques régionales à Wall Street jeudi soir, Sté Générale subit un brusque pullback de -5% vers 53,7E et se prépare à un retracement du récent plancher des 53,3E du 7 octobre.
Une correction plus profonde s'enclencherait sous les 52E, le plancher de fin août avec le palier de soutien des 47E du 13 mai au 26 juin en ligne de mire.

