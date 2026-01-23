Dépression Ingrid: la Bretagne en vigilance, lente décrue attendue

Les vagues générées par la dépression Ingrid viennent se briser contre la jetée du port de Plobannalec-Lesconil, dans l'ouest de la France, le 23 janvier 2026 ( AFP / Fred TANNEAU )

La dépression Ingrid circule vendredi au large du Finistère, apportant pluies, vents et fortes vagues sur plusieurs départements bretons, avant de perdre en puissance samedi.

Météo-France annonce une atténuation progressive des précipitations et du vent dans l'après-midi. Les vigilances orange seront levées samedi à l'exception des vigilances crues.

Par ailleurs, la tempête Ingrid doit également apporter vendredi après-midi un épisode de neige "court mais assez intense" sur trois départements alpins, en Isère, en Savoie et Haute-Savoie. La levée de la vigilance orange "neige-verglas" y est prévue vers minuit.

Dans son bulletin de 16H00, l'institut de météorologie a d'ores et déjà levé la vigilance orange "pluie-inondations" pour le Morbihan.

La vigilance orange "pluie-inondation" et "vagues-submersion" est toutefois maintenue pour le Finistère, où plusieurs communes ont encore les pieds dans l'eau.

Dans ce département, des rafales ont atteint 109 km/h à Quimper et un peu plus de 130 km/h sur les caps exposés, selon Météo-France.

L'aéroport de Brest fait état de plusieurs annulations de vols à cause des "vents violents". Parmi les vols concernés figurent notamment les liaisons avec Paris-Charles de Gaulle, Marseille, Toulon et Toulouse.

Dans le Morbihan, les liaisons maritimes entre Quiberon et les îles de Houat, Hoëdic et Belle-Île-en-Mer sont annulées pour vendredi. Dans le Finistère, les traversées vers Sein, Molène et Ouessant ont aussi été annulées. Quant aux compétitions de football amateur, certaines sont suspendues ce weekend dans les deux départements.

Selon le site Vigicrues, des tronçons de la rivière de l'Odet (dans le Finistère) rejoignent les trois cours d'eau déjà en vigilance orange: la Laïta (dans le Finistère), le Blavet (dans le Morbihan) et l'Oust (Morbihan, Côtes-d'Armor, Ille-et-Vilaine). Des "débordements dommageables sont observés ou attendus" sur ces quatre rivières.

A Quimperlé (Finistère), où la Laïta est sortie de son lit, "la décrue va être vraiment très lente", a commenté le maire de la ville, Michaël Quernez à l'AFP, alors qu'un nouveau pic de crue est attendu samedi matin.

En Ille-et-Vilaine, département fortement touché par des inondations il y a un an, plusieurs villes prennent leurs dispositions pour éviter de nouveaux dégâts.

Rennes a activé son plan communal de sauvegarde dès mercredi, et en aval sur la Vilaine, la ville de Saint-Nicolas-de-Redon a installé des protections anti-inondations dans un quartier où plusieurs dizaines de logements et d'entreprises avaient été inondés en janvier 2025.

"C'est préventif, pour rassurer les habitants et éviter de raviver le traumatisme, y compris psychologique, des crues de janvier 2025", explique Jean-François Mary, président d'Eaux et Vilaine et président de Redon Agglomération.

Reste "l'incertitude de la quantité d'eau qui va s'abattre aujourd'hui, dimanche et la semaine prochaine", souligne Albert Guihard, le maire de Saint-Nicolas-de-Redon, dont une partie de la commune repose sur des marais.