Sté Générale : -4,1% vers 65,2E , pâtit de nouveau de la forte hausse des taux
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 17:13

Sté Générale décroche de -3,8% vers 65,2E: le titre pâtit de nouveau de la forte hausse des taux, du risque de ralentissement de l'activité et de voir des entreprises mises en difficulté par la hausse des prix de l'énergie.
La cassure du récent plancher des 65,6E du 9 mars (il coïncide avec la MM100) préfigurerait un décrochage en direction de 61,26E, un "gap" qui remonte au 3 décembre.
Le titre tenterait ensuite de reprendre appui sur la MM200 qui gravite vers 59,2E et se trouvera dans la zone des 60E en fin de mois.

