Sté Générale : -4,1% vers 65,2E , pâtit de nouveau de la forte hausse des taux
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 17:13
La cassure du récent plancher des 65,6E du 9 mars (il coïncide avec la MM100) préfigurerait un décrochage en direction de 61,26E, un "gap" qui remonte au 3 décembre.
Le titre tenterait ensuite de reprendre appui sur la MM200 qui gravite vers 59,2E et se trouvera dans la zone des 60E en fin de mois.
FR0000130809
