Statu quo des banques centrales sur fond d’incertitudes

Faiblesse des ventes au détail américaines en février, bons résultats de l'enquête auprès des investisseurs en Allemagne, virage économique de la Chine vers la consommation… Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

La Réserve fédérale américaine (Fed) a maintenu les taux d'intérêt dans la fourchette 4,25-4,50 % lors de sa réunion de mars. Invoquant les risques liés à l'incertitude élevée des mesures politiques commerciales, la banque centrale a maintenu une approche attentiste, étant donné que l'incertitude est « remarquablement élevée ». Selon nous, c'est une des raisons pour lesquelles la Fed a légèrement réduit ses prévisions de croissance économique pour 2025 et a mentionné que la politique américaine des droits de douane pourrait freiner les progrès en matière de ralentissement de l'inflation.

La Banque d'Angleterre (BoE) et la Banque du Japon (BoJ) ont également maintenu leurs taux. La BoE s'attend toujours à ce que les pressions inflationnistes s'atténuent, mais a rappelé la nécessité d'une « approche graduelle et prudente ».

Nous pensons qu'une stratégie d'investissement comprenant des obligations d'entreprises de bonne qualité du monde entier et certaines obligations d'Etat est susceptible d'améliorer les perspectives de rendement potentiel à long terme.

