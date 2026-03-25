Statu quo de la BCE et de la BoE jusqu’au quatrième trimestre 2027, selon Nomura

(AOF) - Les marchés anticipent actuellement environ trois hausses de taux de la part de la BCE et de la BoE d'ici décembre 2026, ce qui suggère que les investisseurs s'attendent à une réaction relativement similaire des deux banques centrales face au choc énergétique provoqué par la guerre en Iran, notent les économistes de Nomura.

Le choc énergétique lié à la guerre en Iran diffère toutefois de la crise énergétique européenne de 2022. Parallèlement, les économies de la zone euro et du Royaume-Uni présentent aujourd'hui des caractéristiques distinctes, susceptibles de justifier des réponses divergentes de la part des banques centrales.

Dans leur scénario central, les économistes de Nomura anticipent un statu quo des taux directeurs de la BCE et de la BoE jusqu'au quatrième trimestre 2027. Ils estiment néanmoins que si le prix spot du Brent se maintenait dans une fourchette de 95 à 100 dollars le baril d'ici la réunion de la BCE en juin, l'institution pourrait relever ses taux de 25 points de base en juin, puis à nouveau en septembre.

En revanche, la BoE devrait, selon eux, maintenir son taux directeur à 3,75% jusqu'au quatrième trimestre 2027, les préoccupations liées à la fragilité de la croissance du PIB devant primer.

Enfin, la BNS, la Riksbank et la Norges Bank apparaissent moins susceptibles d'ajuster leurs taux en réponse à ce choc énergétique, en raison notamment d'une meilleure protection des consommateurs face à la hausse des prix de l'énergie et de niveaux d'inflation initialement plus faibles.