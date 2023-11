Stations de montagne: le taux d'occupation prévu en hausse de 2,5% pour la fin d'année (ANMSM)

(AOF) - Le taux d’occupation prévisionnel des stations de montagne pour la 1ère partie de la saison (des vacances de Noël aux vacances d’hiver) est en progression de 2,5% (écart entre 2022-23/51% et 2023-24/52%) selon l’ANMSM Association nationale des maires de stations de montagne). "La neige tombée ces dernières semaines permet aux premières stations d’ouvrir leur domaines dès le 18 novembre", précise Jean-Luc Boch, Président de l'ANMSM, ajoutant que l’indice de satisfaction de la clientèle pour l’hiver 2022- 2023 indiquait un taux élevé de 8,2 sur 10.

