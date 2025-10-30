State Street retire son fonds américain du groupe sur le climat

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les unités de l'UE et du Royaume-Uni restent dans l'initiative Net Zero Asset Managers

*

Au lendemain de l'affaiblissement des règles d'adhésion par le groupe sur le climat

*

State Street ne donne pas de raison précise pour son retrait partiel

(Ajout d'un commentaire du porte-parole du NZAM) par Simon Jessop et Ross Kerber

State Street STT.N , le quatrième plus grand gestionnaire d'actifs au monde, a déclaré qu'il retirait la majeure partie de ses opérations de la principale coalition climatique mondiale du secteur, malgré les efforts du groupe pour conserver ses membres en assouplissant ses règles.

Tout en ne donnant aucune raison pour la décision de retirer sa branche américaine de l'initiative Net Zero Asset Managers, un porte-parole de State Street a déclaré que les unités au service de ses clients européens resteraient membres du groupe.

"Nous avons décidé de redéfinir notre appartenance au NZAM pour nos entités européennes afin de soutenir les clients qui ont des objectifs d'investissement net zéro", a déclaré le porte-parole de State Street.

La décision de State Street Investment Management, qui gère 5 400 milliards de dollars d'actifs, intervient alors que d'autres grandes sociétés américaines de gestion de fonds évaluent également leur adhésion à la lumière des changements de règles, sous la pression politique des États-Unis et à l'approche des négociations mondiales sur le climat au Brésil.

Le NZAM prévoit de publier à nouveau une liste des signataires restants à la fin du mois de janvier. Un porte-parole du groupe a déclaré à propos des changements apportés par State Street: "Nous nous réjouissons que ses branches britannique et européenne restent des signataires engagés de l'initiative."

LA NZAM A MODIFIÉ SA DÉCLARATION D'ENGAGEMENT DES MEMBRES

Lancée il y a cinq ans pour faire face aux risques financiers du changement climatique et fournir une plateforme d'action collective, la NZAM a dû faire face à la pression de critiques l'accusant d'infractions potentielles au droit de la concurrence.

Vanguard puis BlackRock BLK.N , leader du secteur, ont quitté l'initiative, ce qui a incité le NZAM à procéder à un examen de ses activités qui a abouti à la confirmation, mercredi, que ses règles d'adhésion allaient être assouplies . Le fonds de JPMorgan, , a également quitté le groupe en mars.

À l'avenir, le NZAM n'exigera plus de ses membres qu'ils parviennent à un portefeuille d'émissions nettes nulles d'ici le milieu du siècle, ni qu'ils fixent des objectifs intermédiaires. Au lieu de cela, les membres devront répondre à des questions plus simples, comme fournir à leurs clients des informations leur permettant d'agir sur les risques climatiques.

State Street a refusé de préciser le pourcentage de ses actifs qui resteraient couverts par l'adhésion à la NZAM ou de discuter des nouvelles règles du groupe.

D'AUTRES ENTREPRISES ÉVALUENT LEUR ADHÉSION

State Street a déclaré que ses entités de l'UE et du Royaume-Uni restaient "soumises à nos obligations fiduciaires envers nos clients" et que ses activités "restaient indépendantes à tout moment dans la prise de décisions d'investissement".

Cette formulation pourrait contrecarrer les revendications formulées dans le cadre d'un litige en cours au Texas, où le procureur général républicain de l'État américain a poursuivi State Street, BlackRock et Vanguard au sujet de leur bilan climatique et a cité leur appartenance au NZAM, entre autres, comme preuve d'un comportement collectif inapproprié.

En août, un juge a autorisé la poursuite de la plupart des actions en justice .

Parmi les autres signataires américains du NZAM, la responsable mondiale du développement durable de T. Rowe Price, Maria Elena Drew, a déclaré qu'elle examinerait la possibilité de rester signataire au cours d'une période d'évaluation de trois mois accordée par le NZAM.

"Que nous le fassions ou non, nous restons engagés à prendre des décisions d'investissement et de gestion avec une compréhension de tous les risques et opportunités matériels, y compris ceux liés au climat et à l'environnement", a-t-elle déclaré.

Un représentant de Wellington Management a déclaré par courriel qu'il était en train d'examiner le nouvel engagement du NZAM.

"Nous restons convaincus que les questions ESG importantes, y compris les considérations climatiques, peuvent affecter la valeur à long terme des actifs dans lesquels nous investissons; il est donc dans le meilleur intérêt financier de nos clients que nous les analysions."