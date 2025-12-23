State Street IM renforce ses équipes en relation avec les clients

State Street Investment Management a procédé à deux promotions pour renforcer ses équipes en relation avec les clients.

La première est au sein du service commercial avec Matteo Andreetto, qui a été nommé responsable mondial du développement «nouvelle génération» et du digital wealth , avec le grade de vice-président exécutif. Dans le cadre de ce poste nouvellement créé, il pilotera les efforts d’expansion internationale de State Street IM via les partenariats de distribution, les initiatives numériques en gestion de patrimoine et l’offre «ETF-as-a-Service» (conception d’ETF en marque blanche). Matteo Andreetto était auparavant à la tête des activités ETF et des clients intermédiaires pour la zone Europe, en plus de la responsabilité du marché italien. Il rapporte à Anna Paglia, directrice commerciale.

La deuxième est au sein du service client où Marie-Anne Heeren a été nommée directrice du Client Coverage Group (CCG) pour l’Europe, avec le grade de vice-présidente exécutive. Basée à Bruxelles, elle encadrera l’ensemble des équipes clients du continent. Elle reste rattachée à Ann Prendergast, directrice de la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA). Marie-Anne Heeren dirigeait depuis cinq ans les activités institutionnelles européennes de State Street IM.