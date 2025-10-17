State Street atteint son plus bas niveau depuis trois mois, les revenus nets d'intérêts du troisième trimestre ayant été inférieurs aux estimations

17 octobre - ** Les actions de la banque dépositaire State Street STT.N chutent de 3,5 % à 109,03 $, atteignant leur plus bas niveau depuis le 17 juillet

** L'action se classe parmi les plus mauvaises performances de vendredi de l'indice S&P 500

** La société annonce un revenu net d'intérêts de 715 millions de dollars pour le troisième trimestre, en deçà des estimations de Wall Street de 735 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Les dépenses de la STT augmentent de 5,5 % pour atteindre 2,43 milliards de dollars au cours du trimestre, ce qui représente une augmentation de 11,7 % par rapport à la même période de l'année précédente

** Cependant, les bénéfices et les revenus de la société pour le troisième trimestre ont dépassé les estimations

** 13 des 17 courtiers évaluent le titre à "acheter" ou supérieur, 3 à "conserver" et 1 à "vendre"; leur PT médian est de 130 $ - données compilées par LSEG

** En incluant les mouvements de la séance, l'action est en hausse de 11,4 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 7,6 % pour l'indice S&P 500 des valeurs financières .SPSY .