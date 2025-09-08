 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Starquest-Montefiore retenu pour la gestion d’un fonds non coté
information fournie par AOF 08/09/2025 à 14:17

(AOF) - À la suite d’une consultation organisée avec l’appui des cabinets Jasmin Capital et I Care by BearingPoint, 17 investisseurs institutionnels ont sélectionné Starquest-Montefiore pour la gestion du fonds non coté. Il s’agit du deuxième fond lancé dans le cadre de l’initiative Objectif Biodiversité, dont l’objectif est de structurer un cadre d’investissement exigeant et innovant autour des enjeux de biodiversité.

Starquest-Montefiore investira en priorité dans des entreprises non cotées européennes et françaises, actives dans la préservation et la restauration des écosystèmes, via des opérations de capital-innovation, capital-développement et capital-transmission. La taille cible du fonds à son lancement est de 150 millions d'euros, avec une durée d'investissement initiale de 10 ans.

