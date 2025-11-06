Starlink signe un accord mondial historique de téléphonie directe avec Veon, alors que la course au téléphone par satellite s'intensifie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Gianluca Lo Nostro et Leo Marchandon

Elon Musk 's Starlink, une filiale de SpaceX, a conclu son plus grand accord de téléphonie directe avec le groupe de télécommunications Veon VEON.O , donnant accès à plus de 150 millions de clients potentiels, ont déclaré les deux entreprises jeudi, alors que la concurrence dans la connectivité satellite-smartphone s'intensifie.

La technologie "Direct-to-cell" permet aux smartphones de se connecter à des réseaux de satellites dans l'espace qui renvoient des signaux téléphoniques vers la Terre. Le marché a pris de l'ampleur grâce à d'importants investissements visant à combler les lacunes en matière de couverture dans les zones reculées.

L'accord permettra à Veon d'intégrer le service de Starlink dans ses réseaux, en commençant par les opérateurs Beeline au Kazakhstan et Kyivstar KYIV.O en Ukraine. Veon est également présent au Pakistan, au Bangladesh et en Ouzbékistan. Kyivstar lancera le service au quatrième trimestre 2025, suivi de Beeline en 2026. L'accord avec le Kazakhstan a été annoncé lors de la visite du président Kassym-Jomart Tokayev à Washington jeudi.

"Il s'agit du plus grand partenariat au monde en termes de clientèle potentielle", a déclaré à Reuters Ilya Polshakov, le nouveau directeur commercial de Kyivstar qui a dirigé les efforts de Veon en matière de connectivité par satellite. "D'autres annonces seront faites prochainement."

Le partenariat reste non exclusif, ce qui permet à Veon de conclure des accords avec d'autres fournisseurs de services par satellite. Le directeur général Kaan Terzioglu a déclaré à Reuters en août que Veon était en discussions avec le projet Kuiper d'Amazon AMZN.O , AST SpaceMobile ASTS.O , et Eutelsat OneWeb.

"Ces projets avec d'autres acteurs auront lieu en 2027, 2028. Je ne veux pas attendre. Je veux développer mon activité dès aujourd'hui", a déclaré M. Polshakov.

Les concurrents, dont AST SpaceMobile et le projet Kuiper d'Amazon, font progresser leurs constellations de satellites, les premiers lancements commerciaux étant prévus pour 2026.

AST a déjà signé des accords avec Verizon VZ.N et l'opérateur saoudien STC. EchoStar SATS.O a déclaré jeudi qu'elle élargirait son accord précédent avec SpaceX pour vendre des droits d'ondes américaines supplémentaires à Starlink pour 2,6 milliards de dollars , ce qui permettrait à la société de Musk d'accéder à davantage de clients. Starlink compte plus de 7 millions d'utilisateurs dans le monde et travaille en partenariat avec des opérateurs de télécommunications dans 11 pays, dont T-Mobile TMUS.O aux États-Unis et Rogers RCIb.TO au Canada, en exploitant plus de 8 000 satellites, dont 650 sont dédiés aux services de téléphonie directe.