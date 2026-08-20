Starlink, la société de Musk, a déposé une nouvelle demande d'autorisation pour son réseau de satellites en Inde, selon ET

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Starlink, la société d'Elon Musk, a déposé une nouvelle demande auprès de l'autorité indienne de régulation spatiale afin d'obtenir l'autorisation de déployer sa constellation de satellites, y compris des services de connectivité directe vers les appareils, a rapporté jeudi l'Economic Times, citant des sources proches du dossier.

Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement cette information de l’Economic Times.