Starlink, la société de Musk, a déposé une nouvelle demande d'autorisation pour son réseau de satellites en Inde, selon ET

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Starlink, la société d'Elon Musk, a déposé une nouvelle demande auprès de l'autorité indienne de régulation spatiale afin d'obtenir l'autorisation de déployer sa constellation de satellites, y compris des services de connectivité directe vers les appareils, a rapporté jeudi l'Economic Times, citant des sources proches du dossier.
Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement cette information de l’Economic Times.
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