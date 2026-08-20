 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Starlink, la société de Musk, a déposé une nouvelle demande d'autorisation pour son réseau de satellites en Inde, selon ET
information fournie par Reuters 20/08/2026 à 02:38
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Starlink, la société d'Elon Musk, a déposé une nouvelle demande auprès de l'autorité indienne de régulation spatiale afin d'obtenir l'autorisation de déployer sa constellation de satellites, y compris des services de connectivité directe vers les appareils, a rapporté jeudi l'Economic Times, citant des sources proches du dossier.

Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement cette information de l’Economic Times.

Elon Musk

Valeurs associées

SPACEX
139,6500 USD NASDAQ -2,57%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,123 -6,82%
HAFFNER ENERGY
0,551 -14,04%
CAC 40
8 479,55 -0,26%
VALNEVA
3,058 +5,45%
Pétrole Brent
94,07 +2,64%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank