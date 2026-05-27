 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Starlink et Amazon peuvent se porter candidats pour obtenir des fréquences de téléphonie mobile par satellite dans l'UE, selon la Commission
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 16:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Modifie le paragraphe 10 afin de préciser que des entreprises britanniques et norvégiennes pourraient, à l'avenir, acquérir des fréquences attribuées à des opérateurs de l'UE.) par Foo Yun Chee

Les opérateurs de satellites non européens, tels que Starlink d'Elon Musk et l'activité en orbite basse d' AMZN.O d'Amazon, peuvent soumissionner pour des fréquences de téléphonie mobile par satellite, a déclaré mercredi la Commission européenne, laissant la porte ouverte aux entreprises américaines tout en réduisant la part de spectre qu'elles pourront acquérir.

L'UE s'efforce de renforcer la souveraineté technologique du bloc en favorisant les entreprises européennes, motivée par les inquiétudes liées à l'essor technologique de la Chine et à la domination des géants technologiques américains dans un contexte de tensions transatlantiques.

Mais cette initiative a été marquée par des divisions internes au sein de la Commission , certains souhaitant adopter une approche plus offensive tandis que d'autres prônent une ligne plus progressive.

Les deux tiers du spectre disponible seront répartis à parts égales entre les opérateurs de l'UE et ceux hors UE à des fins commerciales, a déclaré l'exécutif européen, confirmant un article de Reuters . Cette décision est un compromis, au moins un commissaire ayant souhaité exclure les opérateurs américains.

Le tiers restant sera réservé à des usages étatiques, tels que la sécurité et les applications militaires, et sera géré par un opérateur européen qui intégrera cette capacité au réseau multi-orbite IRIS2 de l'UE, composé de 290 satellites, a déclaré la Commission. IRIS2 est la réponse européenne à Starlink.

L'exécutif européen a déclaré que sa décision visait à permettre l'entrée de nouveaux opérateurs sur le marché et que, dans le cadre d'une période transitoire, les licences détenues par les sociétés américaines Viasat et EchoStar SATS.O seraient prolongées de deux ans supplémentaires à compter de leur date d'expiration actuelle en mai 2027.

La bande de fréquences de 2 GHz en question est idéale pour les services directs permettant aux utilisateurs de contourner les opérateurs de télécommunications, ainsi que pour fournir des capacités de communication essentielles et garantir l'accès à l'internet haut débit dans les zones reculées.

“Nous voulons renforcer la compétitivité de l’Europe. Nous voulons renforcer la sécurité de l’Europe. Nous voulons saisir les nouvelles possibilités technologiques. Et tout cela en tenant compte du contexte géopolitique actuel en pleine évolution”, a déclaré Henna Virkkunen, responsable des technologies de l’UE, lors d’une conférence de presse. “Notre proposition répond à tous ces critères.”

Virkkunen a rejeté les critiques potentielles des États-Unis selon lesquelles la proposition pourrait viser les entreprises américaines. “Nous faisons preuve d’une grande transparence et d’équité dans cette proposition”, a-t-elle déclaré.

La Commission pourrait également autoriser à l’avenir les entreprises britanniques et norvégiennes à acquérir une partie du spectre attribué aux opérateurs de l’UE.

La dernière proposition devra être débattue avec les pays de l'UE et les législateurs européens avant de pouvoir entrer en vigueur.

Valeurs associées

AMAZON.COM
271,8500 USD NASDAQ +2,47%
ECHOSTAR RG-A
122,4600 USD NASDAQ -0,54%
VIASAT
85,5700 USD NASDAQ +5,12%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Logo de la bourse Euronext près de Paris
    L'Europe vue dans le rouge avec le regain de tensions US-Iran
    information fournie par Reuters 28.05.2026 09:11 

    par Diana Mandia Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse jeudi à l'ouverture, les nouvelles frappes ‌de Washington contre l'Iran et les attaques contre une base aérienne américaine annoncées par Téhéran sapant l'optimisme quant à un accord ... Lire la suite

  • A l'entrée du siège de l'opérateur boursier Euronext, dans le quartier d'affaires de La Défense, près de Paris, le 25 août 2015 ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes ouvrent en repli après le regain de tensions au Moyen-Orient
    information fournie par AFP 28.05.2026 09:11 

    Les Bourses européennes ont ouvert en léger repli jeudi, réagissant sans excès au regain de tensions entre l'Iran et les Etats-Unis qui se traduit par une nouvelle hausse des prix du pétrole. Après quelques minutes d'échanges, Londres reculait le plus fortement ... Lire la suite

  • Le logo de la compagnie pétrolière et gazière française TotalEnergies
    TotalEnergies dépose le permis pour son projet éolien géant en Normandie
    information fournie par Reuters 28.05.2026 09:10 

    TotalEnergies a annoncé ‌jeudi que Centre Manche Energies, société de projet détenue ​à 100% par le géant pétrolier et gazier, a déposé la demande d'Autorisation Unique pour son projet éolien ​offshore géant prévu au large des côtes normandes. "Le projet représente ... Lire la suite

  • Le logo Ipsen sur fond d'analyse graphique. (Crédit: / Adobe Stock)
    Ipsen annonce de nouvelles données positives pour Iqirvo
    information fournie par Zonebourse 28.05.2026 09:02 

    Ipsen a annoncé la présentation de nouveaux résultats "late-breaking" issus d'une étude de phase III ainsi que deux études en vie réelle lors du congrès de l'Association européenne pour l'étude du foie. Le laboratoire indique que ces données confortent les preuves ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
96,74 +1,85%
SOITEC
171,95 +11,51%
CAC 40
8 180,82 -0,33%
HAFFNER ENERGY
0,272 +1,12%
DBT
0,1175 -12,96%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank