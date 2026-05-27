Starlink et Amazon peuvent se porter candidats pour obtenir des fréquences de téléphonie mobile par satellite dans l'UE, selon la Commission

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Modifie le paragraphe 10 afin de préciser que des entreprises britanniques et norvégiennes pourraient, à l'avenir, acquérir des fréquences attribuées à des opérateurs de l'UE.) par Foo Yun Chee

Les opérateurs de satellites non européens, tels que Starlink d'Elon Musk et l'activité en orbite basse d' AMZN.O d'Amazon, peuvent soumissionner pour des fréquences de téléphonie mobile par satellite, a déclaré mercredi la Commission européenne, laissant la porte ouverte aux entreprises américaines tout en réduisant la part de spectre qu'elles pourront acquérir.

L'UE s'efforce de renforcer la souveraineté technologique du bloc en favorisant les entreprises européennes, motivée par les inquiétudes liées à l'essor technologique de la Chine et à la domination des géants technologiques américains dans un contexte de tensions transatlantiques.

Mais cette initiative a été marquée par des divisions internes au sein de la Commission , certains souhaitant adopter une approche plus offensive tandis que d'autres prônent une ligne plus progressive.

Les deux tiers du spectre disponible seront répartis à parts égales entre les opérateurs de l'UE et ceux hors UE à des fins commerciales, a déclaré l'exécutif européen, confirmant un article de Reuters . Cette décision est un compromis, au moins un commissaire ayant souhaité exclure les opérateurs américains.

Le tiers restant sera réservé à des usages étatiques, tels que la sécurité et les applications militaires, et sera géré par un opérateur européen qui intégrera cette capacité au réseau multi-orbite IRIS2 de l'UE, composé de 290 satellites, a déclaré la Commission. IRIS2 est la réponse européenne à Starlink.

L'exécutif européen a déclaré que sa décision visait à permettre l'entrée de nouveaux opérateurs sur le marché et que, dans le cadre d'une période transitoire, les licences détenues par les sociétés américaines Viasat et EchoStar SATS.O seraient prolongées de deux ans supplémentaires à compter de leur date d'expiration actuelle en mai 2027.

La bande de fréquences de 2 GHz en question est idéale pour les services directs permettant aux utilisateurs de contourner les opérateurs de télécommunications, ainsi que pour fournir des capacités de communication essentielles et garantir l'accès à l'internet haut débit dans les zones reculées.

“Nous voulons renforcer la compétitivité de l’Europe. Nous voulons renforcer la sécurité de l’Europe. Nous voulons saisir les nouvelles possibilités technologiques. Et tout cela en tenant compte du contexte géopolitique actuel en pleine évolution”, a déclaré Henna Virkkunen, responsable des technologies de l’UE, lors d’une conférence de presse. “Notre proposition répond à tous ces critères.”

Virkkunen a rejeté les critiques potentielles des États-Unis selon lesquelles la proposition pourrait viser les entreprises américaines. “Nous faisons preuve d’une grande transparence et d’équité dans cette proposition”, a-t-elle déclaré.

La Commission pourrait également autoriser à l’avenir les entreprises britanniques et norvégiennes à acquérir une partie du spectre attribué aux opérateurs de l’UE.

La dernière proposition devra être débattue avec les pays de l'UE et les législateurs européens avant de pouvoir entrer en vigueur.