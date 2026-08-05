Stardust Power signe un accord d'approvisionnement en lithium sans engagement avec Charge CCCV

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Stardust Power SDST.O a annoncé mercredi avoir signé une lettre d'intention non contraignante avec Charge CCCV en vue de fournir des matériaux destinés aux batteries provenant de sa raffinerie de lithium en projet à Muskogee, dans l'Oklahoma.

* Stardust prévoit de vendre 3.000 tonnes de carbonate de lithium en 2028, 10.000 tonnes en 2029 et 20.000 tonnes en 2030 à cette entreprise spécialisée dans les technologies de batteries.

* Cet accord intervient alors que les États-Unis s’efforcent de s’assurer des sources nationales de lithium, un composant essentiel des batteries de véhicules électriques, dans un contexte d’inquiétudes croissantes concernant la dépendance vis-à-vis des importations en provenance de Chine et d’autres pays.

* En 2025, Stardust avait révélé avoir conclu un accord non contraignant avec Sumitomo Corporation of Americas en vue de vendre jusqu’à 25.000 tonnes de lithium par an pendant 10 ans, avec une prolongation possible de cinq ans.

* Le raffineur a indiqué que ces accords, s’ils étaient finalisés, pourraient couvrir une grande partie de sa production de lithium prévue et générer des milliards de dollars de chiffre d’affaires si les prix du lithium se maintenaient à leurs niveaux actuels.