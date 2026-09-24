Starbucks va fermer environ 1 % de ses cafés en Amérique du Nord

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Starbucks SBUX.O va fermer environ 1 % de ses cafés en Amérique du Nord, alors que son directeur général, Brian Niccol, intensifie ses efforts de redressement, a annoncé jeudi la société dans un communiqué réglementaire.