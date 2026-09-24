Starbucks va fermer 250 cafés supplémentaires en Amérique du Nord

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(Ajout d'un graphique et des commentaires d'analystes aux paragraphes 5 et 11)

Starbucks SBUX.O va fermer 250 cafés peu performants en Amérique du Nord, a annoncé jeudi la société dans un communiqué réglementaire, alors que son directeur général, Brian Niccol, intensifie ses efforts de redressement pour relancer les ventes.

Ces fermetures interviennent un an après que Starbucks eut fermé plusieurs établissements peu performants dans la région, dont son emblématique torréfaction de Seattle, dans le cadre d’une restructuration dont le coût pour l’entreprise avait été estimé à environ 1 milliard de dollars.

La société a révélé jeudi que ces nouvelles fermetures entraîneraient environ 300 millions de dollars de charges de restructuration et concerneraient environ 1 % de ses quelque 18 000 établissements en Amérique du Nord. Elle prévoit d'achever la plupart de ces fermetures d’ici la fin de l’exercice 2026.​​​​

Starbucks prévoit également que le nombre net de nouvelles ouvertures de cafés dans le monde pour l’exercice 2026, qu’il s’agisse de cafés gérés par l’entreprise ou sous licence, s’élèvera à environ 440, contre un objectif initial de 600 à 650 ouvertures.

« Il s'agit d'une mesure raisonnable mais coûteuse dans le cadre du redressement de Starbucks », a déclaré Lale Akoner, stratège en marchés mondiaux chez eToro, qui a toutefois averti que si l'amélioration des ventes et des marges venait à stagner, la patience des investisseurs pourrait rapidement s'épuiser.

Niccol a achevé en septembre ses deux ans à la tête de Starbucks en tant que directeur général . Cet ancien cadre de Chipotle Mexican Grill CMG.N a tenté de reconquérir la clientèle aux États-Unis en réduisant les temps d’attente et en simplifiant les menus, dans le cadre de son plan « Back to Starbucks ».

Starbucks a également investi dans les opérations en magasin et en cuisine, et s’est efforcé de maîtriser ses coûts en supprimant plusieurs postes au siège et en fermant certains bureaux régionaux.

En juillet de cette année, l’entreprise a annoncé quatre trimestres consécutifs de croissance de son chiffre d’affaires à périmètre constant. La fréquentation a augmenté dans toutes les tranches de revenus, a déclaré Brian Niccol en avril.

Ses lattes onéreux ont résisté au ralentissement général des dépenses non essentielles, en particulier chez les consommateurs à faibles revenus aux États-Unis, alors que les ménages croulent sous le poids des coûts élevés du carburant et de l’alimentation.

« Brian Niccol a déjà montré des progrès… la prochaine étape consistera à transformer cette dynamique en marges plus solides », a déclaré Brian Jacobsen, stratège économique en chef chez Annex Wealth Management.