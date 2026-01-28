Starbucks réduit ses gains après des prévisions de ventes mondiales annuelles optimistes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

28 janvier - ** Les actions de la chaîne américaine de cafés Starbucks SBUX.O réduisent leurs gains, en hausse d'environ 1 %à 96,81$

** SBUX enregistre la première croissance des ventes aux États-Unis en deux ans; cependant, les investisseurs sont toujours préoccupés par la baisse des marges qui n'ont pas augmenté depuis deux années consécutives

** Le groupe affiche une hausse de 4 % de ses ventes trimestrielles comparables au niveau mondial, contre des estimations de 2,25 % - données compilées par LSEG

** Le groupe a annoncé un BPA ajusté de 56 cents contre des estimations de 58 cents.

** Le groupe réaffirme ses objectifs pour l'ensemble de l'année avant la journée des investisseurs

** Les ventes mondiales à magasins comparables pour l'exercice 26 devraient augmenter de 3 % ou plus, contre une hausse de 2,94 % selon les estimations

** La société prévoit également un BPA ajusté annuel entre 2,15et 2,40 dollars, en dessous du point médian des estimations des analystes de 2,35 dollars

** SBUX a baissé de ~8% en 2025