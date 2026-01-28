 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Starbucks réduit ses gains après des prévisions de ventes mondiales annuelles optimistes
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 19:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

28 janvier - ** Les actions de la chaîne américaine de cafés Starbucks SBUX.O réduisent leurs gains, en hausse d'environ 1 %à 96,81$

** SBUX enregistre la première croissance des ventes aux États-Unis en deux ans; cependant, les investisseurs sont toujours préoccupés par la baisse des marges qui n'ont pas augmenté depuis deux années consécutives

** Le groupe affiche une hausse de 4 % de ses ventes trimestrielles comparables au niveau mondial, contre des estimations de 2,25 % - données compilées par LSEG

** Le groupe a annoncé un BPA ajusté de 56 cents contre des estimations de 58 cents.

** Le groupe réaffirme ses objectifs pour l'ensemble de l'année avant la journée des investisseurs

** Les ventes mondiales à magasins comparables pour l'exercice 26 devraient augmenter de 3 % ou plus, contre une hausse de 2,94 % selon les estimations

** La société prévoit également un BPA ajusté annuel entre 2,15et 2,40 dollars, en dessous du point médian des estimations des analystes de 2,35 dollars

** SBUX a baissé de ~8% en 2025

Valeurs associées

STARBUCKS
96,3500 USD NASDAQ +0,66%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell, lors d'une conférence de presse à Washington, le 10 décembre 2025 ( AFP / SAUL LOEB )
    La Fed gèle ses taux contre l'avis de deux responsables
    information fournie par AFP 28.01.2026 20:11 

    La Réserve fédérale américaine (Fed) a décidé mercredi de laisser ses taux d'intérêt inchangés, une décision qui interrompt la série de baisses enclenchée en septembre et a été désapprouvée par deux hauts responsables nommés par Trump. La banque centrale explique ... Lire la suite

  • Le géant du commerce en ligne Amazon supprime 16.000 postes dans le monde, à l'heure où il concentre ses efforts sur l'intelligence artificielle. ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )
    Amazon supprime 16.000 postes de plus dans le monde
    information fournie par AFP 28.01.2026 19:27 

    Le géant du e-commerce américain Amazon a annoncé mercredi la suppression de 16.000 postes dans le monde, poursuivant un mouvement de réduction des coûts qu'il assure être justifié par la lutte contre la bureaucratie plutôt que par la révolution de l'intelligence ... Lire la suite

  • Des maisons menacées d'effondrement après un glissement de terrain à Niscemi (Sicile), le 28 janvier 2026 ( AFP / MARCO BERTORELLO )
    Peur dans une ville sicilienne balafrée par un glissement de terrain
    information fournie par AFP 28.01.2026 19:21 

    Gaetano Ferrera n’a eu que quelques minutes mercredi pour récupérer des affaires chez lui, dans l’une des centaines de maisons évacuées après qu’un glissement de terrain a laissé une ville sicilienne, Niscemi, au bord d’une falaise. "Je vis ici depuis que je suis ... Lire la suite

  • ( AFP / FRANCOIS GUILLOT )
    Redressement de Kering: McQueen envisage de licencier aussi en Italie, selon des syndicats
    information fournie par Boursorama avec AFP 28.01.2026 19:11 

    La marque de luxe McQueen pourrait licencier un tiers de ses salariés italiens, alors que le groupe Kering auquel elle appartient tente de se redresser, selon un communiqué diffusé mercredi par trois syndicats locaux. La direction de l’entreprise a annoncé "un ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank