Starbucks obtient le rejet d'une action en justice intentée dans le Missouri au sujet des politiques de DEI

par Daniel Wiessner

Un juge fédéral du Missouri a rejeté jeudi une plainte déposée par l'État républicain accusant Starbucks SBUX.O d'utiliser son engagement en faveur de la diversité, de l'équité et de l'inclusion comme prétexte pour pratiquer une discrimination systématique fondée sur la race, le sexe et l'orientation sexuelle. Le juge de district John Ross, à Saint-Louis, a déclaré que le dossier de l'État ne prouvait pas que Starbucks avait réellement discriminé "ne serait-ce qu'un seul habitant du Missouri" qui travaillait chez Starbucks ou qui avait postulé pour un emploi dans cet établissement.

M. Ross a été nommé par le président démocrate de l'époque, Barack Obama. Le bureau de la procureure générale du Missouri, Catherine Hanaway, une républicaine, a allégué que Starbucks avait illégalement lié la rémunération de ses cadres à l'atteinte de quotas d'embauche fondés sur la race et le sexe. La plainte a été déposée par le prédécesseur de Mme Hanaway, Andrew Bailey, avant qu'il ne rejoigne l'administration Trump en tant que codirecteur adjoint du FBI .

Stephanie Whitaker, directrice de la communication du bureau du procureur général du Missouri, a déclaré vendredi que l'État continuerait à poursuivre les entreprises dont les pratiques d'embauche fondées sur la race et le sexe violent la loi du Missouri.

L'action en justice accuse également Starbucks de privilégier certains groupes pour leur offrir des formations supplémentaires et des perspectives d'avancement, et d'employer un système de quotas pour s'assurer que son propre conseil d'administration est composé de personnes d'origines raciales et ethniques diverses. Starbucks n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Le président Donald Trump , également républicain, a tenté de mettre fin aux politiques de promotion de la diversité, de l'équité et de l'inclusion dans le gouvernement fédéral, les écoles et le secteur privé. Des entreprises telles que Goldman Sachs, Google, Amazon.com et Target ont publiquement mis fin à leurs programmes, bien que certaines aient maintenu leurs efforts en coulisses.

L'action en justice intentée par le Missouri met en cause les politiques adoptées par Starbucks en 2020, après que le meurtre de George Floyd, un Noir, par un policier de Minneapolis a déclenché des troubles dans tout le pays et conduit de nombreuses entreprises à repenser leurs pratiques en matière d'emploi.

Starbucks emploie plus de 200 000 personnes aux États-Unis et 360 000 personnes dans le monde. En 2023, un juge fédéral de Spokane, dans l'État de Washington, a rejeté une action en justice intentée par un actionnaire qui contestait les politiques de diversité de Starbucks, déclarant que l'affaire portait sur des questions de politique publique qu'il valait mieux laisser aux législateurs et aux entreprises, et non aux tribunaux, le soin de trancher.

L'action en justice intentée par le Missouri visait à contraindre Starbucks à mettre fin aux discriminations présumées fondées sur la race, le sexe et l'origine nationale, à réembaucher et à annuler les mesures disciplinaires prises à l'encontre des salariés victimes de discriminations, et à verser des dommages et intérêts non spécifiés.