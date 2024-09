Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Starbucks: le titre surperforme, BofA en renfort information fournie par Cercle Finance • 18/09/2024 à 16:53









(CercleFinance.com) - Le titre Starbucks fait mieux que le marché boursier américain mercredi matin, profitant d'un relèvement d'objectif de la part de Bank of America.



Un peu moins d'une heure après l'ouverture, l'action de la chaîne de cafés gagne 0,4% alors que le Nasdaq Composite est quasiment stable.



BofA, qui maintient sa recommandation d'achat sur la valeur, a porté ce matin son objectif de cours de 112 à 118 dollars, se disant plus confiant dans l'exécution opérationnelle du groupe de Seattle.



Dans une note de recherche, le broker revient plus particulièrement sur la situation du marché chinois, qu'il juge désormais plus volatile et moins rentable.



'Si Starbucks reste avantagé sur ce marché, la croissance du secteur s'est modérée', souligne le courtier.



De son point de vue, une moindre intensité de ses investissements en Chine pourrait dès lors soutenir la rentabilité de l'entreprise et relancer ses multiples de valorisation.



'Le recours à l'octroi de licences en Chine permettrait à Starbucks de se focaliser sur son activité aux Etats-Unis (qui a généré 73% de l'Ebitda en 2023)', fait valoir BofA.



'Sachant que le nouveau directeur général Brian Niccol est passé chez Yum! Brands qui s'appuie beaucoup sur son réseau de franchisés puis chez Chipotle qui se montre plus sélectif en matière de licence (Moyen-Orient), le cadre dirigeant pourrait se montrer réceptif à l'idée de licences', juge l'intermédiaire.





