Starbucks ferme des magasins, dont l'emblématique torréfaction de Seattle, alors que son directeur général approfondit sa restructuration

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La restructuration touche le magasin phare de Seattle et la boutique de Chicago sur Ridge Avenue

*

La restructuration devrait coûter 1 milliard de dollars

*

Le nombre de magasins en Amérique du Nord diminuera d'environ 1 %

*

Les suppressions d'emplois toucheront les équipes de soutien

(La restructuration comprendra des détails sur le magasin de Seattle) par Juveria Tabassum et Waylon Cunningham

Starbucks SBUX.O a déclaré jeudi qu'il fermerait des magasins sous-performants en Amérique du Nord, y compris son emblématique torréfaction de Seattle, alors que le directeur général Brian Niccol poursuit son effort de restructuration d'un milliard de dollars pour relancer les ventes de l'entreprise en perte de vitesse.

Le nombre total de magasins de la chaîne de cafés aux États-Unis et au Canada devrait baisser de 1 %, soit plusieurs centaines de magasins, d'ici à la fin de l'exercice 2025. Niccol s'efforce de redonner à la chaîne l'ambiance d'un "café" afin de ramener les clients dans ses points de vente après six trimestres consécutifs de baisse des ventes aux États-Unis.

Parmi les magasins fermés figure le principal établissement syndiqué de Starbucks à Seattle, un grand café doté d'une torréfaction interne, a confirmé l'entreprise.

Les négociations entre Starbucks et le syndicat Workers United, qui représente plus de 12 000 baristas, ont débuté en avril dernier, mais se sont heurtées à un mur depuis.

En décembre, certains membres du syndicat ont quitté leur travail dans plusieurs villes des États-Unis dans le cadre d'une

grève qui s'est étendue sur plusieurs jours pendant la période de pointe des fêtes de fin d'année.

Les travailleurs du magasin de Seattle, situé à proximité du siège social, ont voté en faveur de la syndicalisation en 2022, et le syndicat a dressé un piquet de grève devant le magasin lundi en raison de différends liés aux négociations contractuelles.

Un magasin syndiqué de Chicago, situé sur Ridge Avenue, a également été fermé, a confirmé le syndicat. Les baristas du magasin ont tenu un piquet de grève jeudi matin, dans le cadre d'un plan élaboré avant que la fermeture du magasin ne soit connue, a indiqué le syndicat.

Un porte-parole de Starbucks a déclaré que le statut syndical des magasins n'était "pas un facteur dans le processus de prise de décision"

Le syndicat Starbucks Workers United a critiqué les fermetures dans une déclaration. "Il n'a jamais été aussi évident que les baristas de Starbucks ont besoin du soutien d'un syndicat", a déclaré le syndicat, ajoutant qu'il prévoyait de négocier pour les travailleurs concernés afin qu'ils puissent être transférés dans d'autres magasins.

Les analystes de TD Cowen estiment qu'environ 500 magasins appartenant à la société en Amérique du Nord ont été touchés par la restructuration.

LA TENTATIVE DE RÉORGANISATION DE M. NICCOL

Au cours de sa première année à la tête de l'entreprise, M. Niccol s'est attaché à investir dans les magasins Starbucks afin de réduire les temps de service et de restaurer l'ambiance des cafés, tout en réduisant le nombre de cadres.

L'entreprise a enregistré une série de baisses trimestrielles de ses ventes aux États-Unis, la demande pour ses cafés latte onéreux ayant été affectée par des consommateurs devenus difficiles et une concurrence accrue.

"Au cours de cet examen, nous avons identifié des cafés où nous ne sommes pas en mesure de créer l'environnement physique que nos clients et partenaires attendent, ou dans lesquels nous ne voyons pas de voie vers la performance financière, et ces lieux seront fermés", a déclaré M. Niccol dans une lettre adressée aux employés.

Le directeur général a déclaré que la société terminerait l'exercice fiscal avec un total de près de 18 300 établissements Starbucks - exploités par la société et sous licence - aux États-Unis et au Canada. Ce chiffre est à comparer aux 18 734 points de vente mentionnés dans un document réglementaire déposé en juillet.

La société s'attend à ce que la majorité des fermetures de magasins soient achevées d'ici la fin de l'exercice, ce qui réduira d'environ 1 % le nombre de ses magasins gérés par la société en Amérique du Nord.

INVESTIR DANS UN SERVICE PLUS RAPIDE

M. Niccol jouit de la confiance des investisseurs depuis qu'il a pris la direction de Chipotle Mexican Grill CMG.N , où il est reconnu pour avoir mené le redressement de la chaîne de burritos.

"Starbucks prend des mesures plus agressives dans le cadre de ses efforts de redressement. Les fermetures de magasins sont plus importantes que ce que nous avions anticipé, mais nous pensons que les licenciements s'inscrivent dans le cadre de la budgétisation à base zéro précédemment annoncée par la direction", a déclaré Andrew Charles, analyste chez TD Cowen.

Starbucks a déclaré jeudi que les suppressions d'emplois concerneraient ses équipes de soutien et a ajouté que l'entreprise fermerait également de nombreux postes ouverts.

L'entreprise employait environ 10 000 personnes dans des fonctions autres que celles de cafetier aux États-Unis, au 29 septembre 2024.

"Il s'agit d'une action plus importante qui, nous le savons, aura un impact sur les partenaires et les clients", a déclaré M. Niccol.

Dans le même temps, Starbucks investit dans l'amélioration du personnel et l'intégration de la technologie afin de séquencer plus efficacement les commandes dans ses cafés et d'améliorer l'expérience des clients.

La société a déclaré au début de l'année qu'elle supprimerait 1 100 postes au sein de l'entreprise . En août, elle a également annoncé une modeste augmentation de 2 % pour tous les employés salariés en Amérique du Nord cette année.

Les actions de Starbucks ont légèrement baissé dans les échanges de l'après-midi. Elles ont augmenté d'environ 9 % depuis que M. Niccol a pris ses fonctions en août 2024.