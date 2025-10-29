Starbucks fait marche arrière après avoir déclaré que les prix du café allaient peser sur ses marges

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

29 octobre - ** Les actions de Starbucks SBUX.O en baisse d'environ 0,5 % à 83,85 $

** L'opérateur de la chaîne de cafés déclare que le coût élevé des grains de café agira comme un vent contraire pour au moins les deux prochains trimestres

** La société affiche une hausse plus importante que prévu des ventes trimestrielles mondiales à magasins comparables , grâce à la reprise de la demande et à la stratégie du directeur général Niccol visant à rationaliser les opérations aux États-Unis

** La société annonce une hausse de 1% des ventes comparables mondiales, contre une estimation moyenne des analystes d'une hausse de 0,14% - données compilées par LSEG

** SBUX n'a pas non plus atteint les estimations de bénéfices pour le quatrième trimestre

** Ses ventes comparables en Chine ont augmenté de 1%

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action SBUX était en baisse de ~6% depuis le début de l'année