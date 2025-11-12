 Aller au contenu principal
Starbucks et Dutch Bros gagnent du terrain alors que les États-Unis annoncent une réduction des droits de douane sur le café
information fournie par Reuters 12/11/2025 à 16:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 novembre - ** Les actions des chaînes de cafés américaines grimpent après que le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent a annoncé une réduction des droits de douane sur le café

** Starbucks SBUX.O en hausse d'environ 3 % à 88,95 $, Dutch Bros BROS.N en hausse de 5,3 % à 59,01 $

** Scott Bessent a déclaré que les Américains verraient dans les prochains jours des "annonces substantielles" visant à réduire les prix de produits tels que le café, les bananes et d'autres articles qui ne sont pas cultivés aux États-Unis.

** SBUX a déclaré à la fin du mois que ses marges ont été affectées par la hausse des coûts des grains de café

** Les prix mondiaux des grains d'arabica bruts ont augmenté de plus d'un cinquième cette année, après une hausse de 70 % en 2024, en raison de problèmes d'approvisionnement dus aux droits de douane de 50 % imposés par le président Donald Trump au Brésil, principal producteur, ainsi que de problèmes climatiques

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions de Starbucks ont baissé de 3,5 % depuis le début de l'année; Dutch Bros a augmenté de 12 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

DUTCH BROS RG-A
58,205 USD NYSE +3,90%
STARBUCKS
88,2520 USD NASDAQ +2,12%
